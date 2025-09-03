Manu da a Rosa la enhorabuena por su programa 200 en Pasapalabra: “Sé todo el trabajo que hay detrás”

Manu y Rosa van a motivo de celebración por día. Hace dos tardes, fue su récord de duelos en Pasapalabra, convirtiéndose en la pareja más longeva por delante ya de Rafa y Orestes. En el programa anterior, hubo un cumpleaños: el del concursante madrileño, que pudo celebrarlo con victoria en El Rosco.

Por supuesto, Rosa le felicitó. Y en esta tarde, Manu ha tenido que hacer lo propio con su compañera en un día histórico para ella: es la primera mujer que llega a 200 programas en Pasapalabra. De hecho, la gallega ya era la concursante más longeva y la única que había entrado en el club de los centenarios.

Manu le ha dedicado unas bonitas palabras y, además, hablando desde su propia experiencia. “Sé todo el trabajo que hay detrás”, ha asegurado. Sin duda, es un hito del camino que él, ya tricentenario, superó con esfuerzo y reconoce así el mérito de Rosa. ¡Dale al play!