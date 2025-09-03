Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 3 de septiembre

Manu da a Rosa la enhorabuena por su programa 200 en Pasapalabra: "Sé todo el trabajo que hay detrás"

El concursante, como buen conocedor del esfuerzo que supone llegar tan lejos, ha felicitado a su compañera por convertirse en bicentenaria.

Manu da a Rosa la enhorabuena por su programa 200 en Pasapalabra: “Sé todo el trabajo que hay detrás”

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa van a motivo de celebración por día. Hace dos tardes, fue su récord de duelos en Pasapalabra, convirtiéndose en la pareja más longeva por delante ya de Rafa y Orestes. En el programa anterior, hubo un cumpleaños: el del concursante madrileño, que pudo celebrarlo con victoria en El Rosco.

Manu se autorregala un Rosco brillante: ¡pone máxima emoción a dos letras del bote de 2.068.000 euros!

Por supuesto, Rosa le felicitó. Y en esta tarde, Manu ha tenido que hacer lo propio con su compañera en un día histórico para ella: es la primera mujer que llega a 200 programas en Pasapalabra. De hecho, la gallega ya era la concursante más longeva y la única que había entrado en el club de los centenarios.

Manu le ha dedicado unas bonitas palabras y, además, hablando desde su propia experiencia. “Sé todo el trabajo que hay detrás”, ha asegurado. Sin duda, es un hito del camino que él, ya tricentenario, superó con esfuerzo y reconoce así el mérito de Rosa. ¡Dale al play!

Manu da a Rosa la enhorabuena por su programa 200 en Pasapalabra: “Sé todo el trabajo que hay detrás”

Manu da a Rosa la enhorabuena por su programa 200 en Pasapalabra: “Sé todo el trabajo que hay detrás”

