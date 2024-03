Mariló, la amiga íntima de Isabel Pantoja, habla: "Es una pena que sea noticia que dos amigas paseen juntas"

Mariló, la amiga íntima de Isabel Pantoja con la que la hemos visto paseando por las calles de Córdoba, ha reaparecido en su puesto de trabajo cinco días después de las imágenes y ha hablado en exclusiva.

La empresaria ha asegurado estar bien y de vuelta al trabajo y su cotidianeidad. Eso sí, ha dejado claro que no va a hablar. "Es que no creo que tenga que decir nada", ha dicho.

Mariló ha pedido perdón por no pronunciarse, pero ha afirmado que no le gustan los medios. Pero sí ha hablado con Carlos García López y le ha contado que ha tomado una decisión irrevocable que es que no va a hablar ni de su relación con Isabel Pantoja ni de lo que se ha dicho.

Además, ha dejado claro que es una persona "felizmente anónima" y que considera que es una pena que sea noticia que dos amigas paseen juntas por la calle.

Un día después de la publicación de la portada de Lecturas, Mariló se fue de viaje fuera de Andalucía, tal y como contó Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles.

Su rutina incluía tomar café en una gasolinera cada día antes de ir al trabajo, algo que no hizo el jueves posterior a la publicación de las imágenes. Además, envió un documento en el que pedía privacidad y advertía de que tomaría acciones legales si se le dañaba a ella o a su familia.

Esta fue su reacción a la publicación de las imágenes, muy diferente a la de Isabel Pantoja que, según contó Paloma García Pelayo, estaba muy tranquila.