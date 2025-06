María del Monte reacciona a la actuación de Bertín Osborne imitándola en Tu cara me suena: "No sé si me gusta o me da susto"

María del Monte estará este viernes en Tu cara me suena, cantando junto a Bertín Osborne en un 'Original y copia'. Por primera vez, el cantante saldrá del clonador vestido de mujer y lo hará acompañado de su gran amiga.

En Y ahora Sonsoles hemos podido ver un adelanto de la actuación, que nuestra colaboradora ha disfrutado como nunca. Sin embargo, asegura que fue una experiencia extraña: "Cuando le vi presuntamente vestido de mí y dije: "No sé si me gusta o me da susto"", nos cuenta, entre risas.

Pese a que no hemos podido escuchar si sus voces se parecen, sí hemos visto el radical cambio físico de Bertín Osborne. "Era la mujer o el hombre más feo que he visto en mi vida", advierte nuestra colaboradora.

María del Monte es una persona muy querida en Tu cara me suena, ya que participó en la segunda temporada del concurso, imitando grandes voces como la de Peret o Jeanette.

