Ozan Akbaba tiene claro qué define a Cihan Albora en En tierra lejana: su sentido de la justicia

Como cabeza de los Albora, siente que tiene que mantener unida a su familia incluso cuando las decisiones que toma le enfrentan a las personas que más quiere. Pero hay algo que, por encima de todo, marca su forma de actuar: su sentido de la justicia.

Ozan Akbaba, el actor que le da vida en En tierra lejana, lo explicó en una entrevista para Kanal D. Cihan no es un hombre impulsivo, sino alguien que actúa cuando cree que debe hacerlo.

"No puede reprimir su sentido de la justicia", señaló el intérprete, que también destacó que su personaje puede llegar a enfrentarse a su propia madre por defender aquello que considera justo. "Todo el mundo debería tener un poco de Cihan", añadió.

Esa manera de entender la vida ayuda a comprender muchas de sus decisiones. Cihan escucha a su familia y respeta sus vínculos, pero eso no significa que esté dispuesto a dar siempre la razón a los suyos.

A menudo tiene que encontrar el equilibrio entre lo que esperan de él y lo que considera correcto, una responsabilidad que se vuelve todavía más complicada cuando los secretos del pasado salen a la luz.