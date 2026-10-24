Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el dinero del rey emérito

Durante la conversación en La Mesa, Máximo Huerta plantea a Bárbara Rey que, si cobraba del rey emérito, también podía ser comprensible que guardara silencio. La vedette, que estaba hablando de su exmarido y de sus hijos, responde que las explicaciones deberían pedírselas a él: "Yo creo que a quien tendrían que haberle preguntado es a él".

Bárbara Rey recuerda que durante años se la señaló como la amante y se habló de los regalos que supuestamente había recibido. También cuestiona que se la persiguiera por esa relación mientras su carrera profesional se veía perjudicada. Sobre el origen del dinero, deja claro que no tiene conocimiento de dónde procedía, especialmente si se trataba de fondos públicos.

"Hay muchas otras que siguen trabajando y no se habla de ellas"

La vedette también señala que otras mujeres que mantuvieron relaciones con la misma persona han seguido trabajando sin recibir la misma atención pública. Durante el intercambio, confirma ante los invitados que esas mujeres también tuvieron relaciones con él y recibieron dinero.

Finalmente, Bárbara Rey expresa su hartazgo con el rey emérito: "Mira, a mí este hombre, de verdad os lo digo, me tiene hasta el moño. No puedo con él. No puedo con él".