Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DECLARACIÓN

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"

Bárbara Rey habla en La Mesa sobre su relación con el rey emérito después de que Máximo Huerta le pregunte por las críticas que ha recibido y el dinero que supuestamente percibió. La vedette cuestiona que se la haya señalado a ella durante años y reclama que también se le pidan explicaciones a él.

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el dinero del rey emérito

Durante la conversación en La Mesa, Máximo Huerta plantea a Bárbara Rey que, si cobraba del rey emérito, también podía ser comprensible que guardara silencio. La vedette, que estaba hablando de su exmarido y de sus hijos, responde que las explicaciones deberían pedírselas a él: "Yo creo que a quien tendrían que haberle preguntado es a él".

Bárbara Rey recuerda que durante años se la señaló como la amante y se habló de los regalos que supuestamente había recibido. También cuestiona que se la persiguiera por esa relación mientras su carrera profesional se veía perjudicada. Sobre el origen del dinero, deja claro que no tiene conocimiento de dónde procedía, especialmente si se trataba de fondos públicos.

"Hay muchas otras que siguen trabajando y no se habla de ellas"

La vedette también señala que otras mujeres que mantuvieron relaciones con la misma persona han seguido trabajando sin recibir la misma atención pública. Durante el intercambio, confirma ante los invitados que esas mujeres también tuvieron relaciones con él y recibieron dinero.

Finalmente, Bárbara Rey expresa su hartazgo con el rey emérito: "Mira, a mí este hombre, de verdad os lo digo, me tiene hasta el moño. No puedo con él. No puedo con él".

Susana Díaz crítica con la foto de Ayuso y Milei: "Una foto peor no le podía venir al Partido Popular"

Susana Díaz, crítica con la foto de Ayuso y Milei: "Una foto peor no le podía venir al Partido Popular"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Melendi en La Voz

“Empieza realmente la competición”: La Voz eleva la presión al máximo con la llegada de las batallas

Lydia Valentín explica sus contundentes gustos

¿Qué come una campeona olímpica en halterofilia?: Lydia Valentín explica sus contundentes gustos

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

Juan del Val en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

La "cronología" de los enfados de Juan del Val: Nuria Roca explica que "se cabrea como un mono"

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"
DECLARACIÓN

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche
AVANCE | 24 de octubre

Vuelve la diversión y la emoción con La ruleta de la suerte noche: “Una experiencia única”

La ruleta de la suerte noche regresa una velada más con un programa repleto de diversión y emoción que puede cambiar la vida a alguno de los tres concursantes de hoy. ¡No te lo pierdas!

“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse
Mejores momentos | Audiciones

“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse

El coach ha reconocido la dificultad de la canción elegida por la talent y le ha dado un valioso consejo de cara a sus próximos castings.

Loli

Se hacen pasar por su banco con una grabación falsa: "Me decían que había una transferencia que yo no había hecho"

Pablo López, Mika y Melendi en La Voz

Las últimas Audiciones a ciegas dejan una noche para enmarcar con los equipos ya completos: así hemos vivido la gala

Coaches de La Voz 2026

Las Audiciones terminan con muchas sorpresas: estos son los 56 talents de La Voz 2026

Publicidad