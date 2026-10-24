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“Empieza realmente la competición”: La Voz eleva la presión al máximo con la llegada de las batallas

La competición en La Voz entra oficialmente en su fase más cruenta, exigente y emocionante, una etapa decisiva marcada por la extrema tensión de los duelos, la emoción a flor de piel entre los coaches y la histórica incorporación de un quinto coach que promete revolucionar por completo el rumbo del programa.

Melendi en La Voz

“Empieza realmente la competición”: La Voz eleva la presión al máximo con la llegada de las batallas

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Julián López
Julián López
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Las Audiciones a ciegas han quedado atrás y La Voz se adentra de lleno en terreno hostil. Con el claro aviso de que "hoy empieza realmente la competición" de Melendi, llegan las batallas, una etapa donde el margen de error es inexistente y los duelos musicales ponen a prueba la templanza tanto de los aspirantes como de los artistas en los sillones rojos.

La dureza de esta nueva fase viene acompañada de un aliciente sin precedentes en la historia de La Voz. La llegada del quinto coach promete agitar las dinámicas habituales, obligando a los mentores a extremar las precauciones y a vivir cada actuación con el corazón en un puño.

Con duelos vocales inolvidables, un despliegue escénico único y muchas novedades más, las batallas de La Voz se preparan para una noche histórica, el próximo viernes a las 22.00 horas en Antena 3.

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