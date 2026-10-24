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Una corista de Amaia Romero aterriza en La Voz: “Es el mayor sueño que una persona puede tener”

Estela ha contado su increíble trayectoria profesional antes de enfrentarse a las Audiciones a ciegas de La Voz.

Una corista de Amaia Romero aterriza en La Voz: “Es el mayor sueño que una persona puede tener”

Una corista de Amaia Romero aterriza en La Voz: “Es el mayor sueño que una persona puede tener”

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La sexta y última noche de Audiciones a ciegas de La Voz ha sido una gala cargada de talento y grandes historias. Una de las protagonistas ha sido Estela, una joven que ha llegado al programa con una experiencia musical de lo más especial.

Antes de subirse al escenario, la talent ha sorprendido al contar que es corista de Amaia Romero, una de las artistas más reconocidas del panorama musical español. Una oportunidad que le ha permitido vivir momentos inolvidables y disfrutar de la música desde una perspectiva privilegiada.

“Es el mayor sueño que una persona puede tener”, ha confesado Estela al recordar lo que supone acompañar a Amaia sobre grandes escenarios y compartir con ella su pasión por la música.

Ahora, la joven ha decidido dar un paso más en su carrera y enfrentarse a uno de los retos más importantes de su vida: conseguir que alguno de los coaches de La Voz se gire por ella. ¡No te lo puedes perder!

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