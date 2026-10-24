Vuelve la diversión y la emoción con La ruleta de la suerte noche: “Una experiencia única”

En La ruleta de la suerte noche, la emoción y la diversión están más que garantizadas. Así lo aseguran tanto Jorge Fernández como Laura Moure, que llegan una vez más al plató dispuestos a entregar los premios más espectaculares. Lo hacen con la firme convicción de que los tres concursantes se llevarán, además del dinero en juego, “una experiencia única” para el recuerdo.

Y es que, mientras el programa habitual sigue en el mismo horario de siempre, este formato revoluciona las casillas con gajos increíbles. Concretamente hay uno que alcanza la friolera cifra de 100.000€, pudiéndoselo llevar aquel afortunado que lo tenga en su poder y resuelva el Panel Final. ¿Lo veremos hoy?

No te pierdas una nueva entrega de La ruleta de la suerte noche, a partir de las 22 horas en Antena 3. ¡Ya está todo listo para empezar!