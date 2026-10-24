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La "cronología" de los enfados de Juan del Val: Nuria Roca explica que "se cabrea como un mono"

Nuria Roca ha abierto un peligroso cajón durante la tertulia de El Hormiguero: ¿cómo son los enfados de Juan del Val?

Juan del Val en El Hormiguero

La "cronología" de los enfados de Juan del Val: Nuria Roca explica que "se cabrea como un mono"

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Borja Tamayo
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Pablo Motos ha compartido la noticia de que un hombre quemó un bar en el que no le quisieron dar un sobre de mayonesa. Una reacción desmedida que le ha llevado a preguntar a Nuria Roca cómo es Juan del Val enfadado. La periodista no ha dudado y se ha puesto manos a la obra para hacer una "cronología" de los enfados de su marido.

"Él no avisa", comenzaba explicando: "De repente a él algo le ha hecho clic y se enfada sin tu saberlo". De este modo, Roca contaba que "se enfada muchísimo, con la cara larga", dejando claro que su reacción es estar "cabreado como un mono".

Las palabras de Nuria despertaban las risas y los aplausos de los allí presentes. Todo ello sin olvidar que "el enfado le dura muchísimo".

"¿Me estás llamando rencoroso?", respondía con humor su marido: "Te lo recordaré el año que viene". Un momento que ha puesto en evidencia la enorme complicidad que hay entre ambos.

Pero, ¿cómo son los enfados de Nuria Roca? ¡Dale play al vídeo para descubrirlo!

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