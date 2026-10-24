Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

Pablo López pasa un mal rato con esta actuación: "No soy capaz de levantar la mirada"

El coach se ha quedado sin palabras tras escuchar su propia canción a capela, pero no se ha girado para incorporar al grupo a su equipo.

Pablo López ha vivido uno de los momentos más complicados de las Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Los Russingers se han subido al escenario para interpretar a capela 'El Patio', una de las canciones del malagueño, dejándole completamente impactado. Sin embargo, pese a lo especial de la actuación, el coach no ha pulsado el botón para incorporarles a su equipo. Una decisión que le ha costado explicar cuando ha llegado el momento de dirigirse al grupo. “No soy capaz de levantar la mirada”, ha confesado Pablo López, asegurando que se había quedado petrificado y sin palabras mientras escuchaba su propia canción en las voces de los Russingers. El coach ha querido agradecerles la preciosa versión que habían hecho de 'El Patio', reconociendo lo mucho que le había impactado la actuación. ¡Un 'no' de lo más difícil para Pablo López!

Pablo López pasa un mal rato con esta actuación: "No soy capaz de levantar la mirada"

Publicidad

Pablo López ha vivido uno de los momentos más complicados de las Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Los Russingers se han subido al escenario para interpretar a capela 'El Patio', una de las canciones del malagueño, dejándole completamente impactado.

Sin embargo, pese a lo especial de la actuación, el coach no ha pulsado el botón para incorporarles a su equipo. Una decisión que le ha costado explicar cuando ha llegado el momento de dirigirse al grupo.

“No soy capaz de levantar la mirada”, ha confesado Pablo López, asegurando que se había quedado petrificado y sin palabras mientras escuchaba su propia canción en las voces de los Russingers.

El coach ha querido agradecerles la preciosa versión que habían hecho de 'El Patio', reconociendo lo mucho que le había impactado la actuación. ¡Un 'no' de lo más difícil para Pablo López!

Un equipo lleno de voces muy diferentes: así es el equipo de Mika en La Voz 2026

Un equipo lleno de voces muy diferentes: así es el equipo de Mika en La Voz 2026

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Pepe Navarro recuerda la censura que sufrió en televisión: "Me prohibieron hacer un sketch sobre Jordi Pujol"

Pepe Navarro recuerda la censura que sufrió en televisión: "Me prohibieron hacer un sketch sobre Jordi Pujol"

guerra familiar

María Dolores, la abuela en guerra con su nieto por la casa: "Para mí, ya no es mi familia"

Pablo López ha vivido uno de los momentos más complicados de las Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Los Russingers se han subido al escenario para interpretar a capela 'El Patio', una de las canciones del malagueño, dejándole completamente impactado. Sin embargo, pese a lo especial de la actuación, el coach no ha pulsado el botón para incorporarles a su equipo. Una decisión que le ha costado explicar cuando ha llegado el momento de dirigirse al grupo. “No soy capaz de levantar la mirada”, ha confesado Pablo López, asegurando que se había quedado petrificado y sin palabras mientras escuchaba su propia canción en las voces de los Russingers. El coach ha querido agradecerles la preciosa versión que habían hecho de 'El Patio', reconociendo lo mucho que le había impactado la actuación. ¡Un 'no' de lo más difícil para Pablo López!

Pablo López pasa un mal rato con esta actuación: "No soy capaz de levantar la mirada"

Las recetas de Karlos Arguiñano para Halloween
Sorprende a tu familia

Las recetas de Karlos Arguiñano para Halloween: ¡Un menú de muerte!

Una corista de Amaia Romero aterriza en La Voz: “Es el mayor sueño que una persona puede tener”
Mejores momentos | Audiciones

Una corista de Amaia Romero aterriza en La Voz: “Es el mayor sueño que una persona puede tener”

Brian en La ruleta de la suerte
¿LO CUMPLIRÁ?

Tito sueña con ser presentador de La ruleta de la suerte y Brian reacciona: “No lo digas muy alto”

Tito ha expresado en La ruleta de la suerte su sueño de convertirse algún día en el presentador del programa y Brian, que ya sabe que los sueños a veces se hacen realidad, no ha tardado en reaccionar.

Melendi en La Voz
A las 22.00 horas

“Empieza realmente la competición”: La Voz eleva la presión al máximo con la llegada de las batallas

La competición en La Voz entra oficialmente en su fase más cruenta, exigente y emocionante, una etapa decisiva marcada por la extrema tensión de los duelos, la emoción a flor de piel entre los coaches y la histórica incorporación de un quinto coach que promete revolucionar por completo el rumbo del programa.

Lydia Valentín explica sus contundentes gustos

¿Qué come una campeona olímpica en halterofilia?: Lydia Valentín explica sus contundentes gustos

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

Juan del Val en El Hormiguero

La "cronología" de los enfados de Juan del Val: Nuria Roca explica que "se cabrea como un mono"

Publicidad