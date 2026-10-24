Mejores momentos | Audiciones
Pablo López pasa un mal rato con esta actuación: "No soy capaz de levantar la mirada"
El coach se ha quedado sin palabras tras escuchar su propia canción a capela, pero no se ha girado para incorporar al grupo a su equipo.
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Pablo López ha vivido uno de los momentos más complicados de las Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Los Russingers se han subido al escenario para interpretar a capela 'El Patio', una de las canciones del malagueño, dejándole completamente impactado.
Sin embargo, pese a lo especial de la actuación, el coach no ha pulsado el botón para incorporarles a su equipo. Una decisión que le ha costado explicar cuando ha llegado el momento de dirigirse al grupo.
“No soy capaz de levantar la mirada”, ha confesado Pablo López, asegurando que se había quedado petrificado y sin palabras mientras escuchaba su propia canción en las voces de los Russingers.
El coach ha querido agradecerles la preciosa versión que habían hecho de 'El Patio', reconociendo lo mucho que le había impactado la actuación. ¡Un 'no' de lo más difícil para Pablo López!
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