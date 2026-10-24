Tito sueña con ser presentador de La ruleta de la suerte y Brian reacciona: “No lo digas muy alto”

Para Alberto, alias Tito, estar en el plató de La ruleta de la suerte es ya de por sí “un sueño hecho realidad”. Sin embargo, sus aspiraciones oníricas no se han quedado ahí y el concursante ha expresado su deseo de ser algún día convertirse en el presentador del programa.

“Nunca lo voy a conseguir porque eres maravilloso”, le ha comentado a Jorge Fernández, quien no ha tardado en sacar a relucir que en mismo plató hay una persona que demuestra que a veces los sueños se cumplen: “Cuidado que así empezó Brian”.

Brian, por su parte, le ha pedido que “no lo diga muy alto”. Y es que, en su participación como concursante, el actual responsable del panel reveló que le encantaría sustituir a Laura Moure si algún día lo necesitaba. Algo que ha conseguido y que está demostrando ser todo un as en la materia.

Puedes ver este divertido arranque de programa dando play al vídeo de arriba.