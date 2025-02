Mari Carmen rompe con su hermano por el cuidado de su padre: "Es un sinvergüenza, no va ni a verle"

Mari Carmen es consciente de que la familia no se elige y, por tanto , tampoco se elige la relación que se tiene con ella. En su caso, su hermano y ella han roto completamente el contacto, todo a raíz de los conflictos que ha traído el cuidado de su padre.

En 2010, el padre de Mari Carmen sufrió un infarto y precisó la ayuda de sus hijos. Mari Carmen decidió llevarle a su casa y hacerse cargo de él. "Llega un momento que yo necesito ayuda", señala.

Tras dos meses de cuidados, el hermano de Mari Carmen se llevó a su padre a casa, pero, tras 5 días, su cuñada dijo que no podía más. "Mi hermano es un calzonazos", advierte. A raíz de las quejas de su cuñada, su padre volvió con ella y aquel fue el final de su relación con su hermano.

Aunque su padre ya vive en su propia casa, Mari Carmen sigue yendo diariamente a limpiar o a llevarle comida. Su relación con él no es fácil y se siente sola en su cuidado. "Quieren que me haga cargo de él sin ayuda, yo no tengo ni trabajo", nos cuenta Mari Carmen.

Hoy, en Y ahora Sonsoles hemos localizado a su hermano, que tiene un mensaje para Mari Carmen. Según él, la versión de su hermana es falsa y solo quiere hacer daño a su padre. ¿Conseguirán llegar a un punto en común?