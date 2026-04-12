María del Monte e Isa Pantoja, juntas tras dos décadas de silencio: "Ha habido un parón en nuestra relación, pero nos queremos"

Tras años marcados por la distancia y las tensiones familiares, María del Monte e Isa Pantoja han protagonizado un inesperado acercamiento que simboliza una nueva etapa en su relación. Una relación que durante dos décadas estuvo marcada por un conflicto familiar.

El origen del conflicto

La relación entre María del Monte e Isa Pantoja quedó marcada durante años por el distanciamiento entre la cantante sevillana y Isabel Pantoja. La ruptura de amistad entre ambas artistas provocó una separación indirecta entre madrina y ahijada, que dejaron de de hablarse durante años, pese al vínculo familiar que las unía.

Este alejamiento se produjo en un momento especialmente delicado para Isa, coincidiendo con etapas clave de su vida personal, como su boda o su embarazo con 18 años. Aunque con el paso del tiempo María del Monte ha seguido mostrando cariño y apoyo hacia ella, la falta de relación con su madre condicionó durante años cualquier acercamiento visible entre ambas.

El fin de la distancia

Dos décadas después de aquellas tensiones, María del Monte e Isa Pantoja han protagonizado un reencuentro muy significativo durante la Semana Santa en Sevilla. Ambas se han dejado ver juntas compartiendo un balcón mientras disfrutaban de las procesiones, en un encuentro cargado de simbolismo.

Lejos de tratarse de un gesto puntual, la propia María del Monte ha dejado claro que su relación con su ahijada nunca se rompió del todo. La artista ha asegurado que no es la primera vez que se ven y que "tampoco será la última", confirmando así una nueva etapa de cercanía que muchos interpretan como una auténtica 'paz' entre ambas tras años de discreción y distancia.

Además, María del Monte se ha pronunciado sobre la portada en la que se decía que María del Monte "ejercía de abuela" con Isa Pantoja. "Yo soy tía abuela, decir que soy abuela sería usurpar un lugar y yo usurpadora no he sido nunca", sentencia.

A raíz de este encuentro espontáneo, María del Monte e Isa Pantoja se podrían dejar ver más veces juntas en público. ¿Será este el inicio de una relación familiar más estrecha?