Isabel Rábago, sobre el enfado de Almodóvar con Joaquín Sabina: "No tiene ningún sentido, es un homenaje"

Pedro Almodóvar ha hecho estallar las redes con sus palabras hacia Joaquín Sabina. El director de cine ha asegurado que "no le gustó nada" la canción de Sabina 'Yo quiero ser una chica Almodóvar'.

Según Almodóvar, menosprecia a Carmen Maura o Bibí, chicas Almodóvar, de las que dice que quiere ser como ellas, "un poquitín lista, un poco boba". Así como la referencia que hace a Miguel Bosé. "Ya está llamando a Miguel Bosé maricón", afirma Almodóvar.

Para muchos, el enfado de Almodóvar con Sabina no tiene fundamento. "No tiene ningún sentido esa ofensa, es un homenaje", afirma Isabel Rábago, "ser una chica Almodóvar era un privilegio".

Las palabras de Almodóvar reabren el debate de las canciones de hace años, que para muchos han envejecido mal. ¿Es la canción de Sabina ofensiva o una referencia a la cultura en nuestro país?