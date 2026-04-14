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Mejores momentos | 14 de abril

“¡Escándalo!”: El insólito motivo por el que María Parrado empieza a piropear a Aníbal Gómez en Pasapalabra

El cómico ha conseguido una victoria en La Pista que tendrá repercusiones en Tu cara me suena, en lo que supone un curioso crossover entre los dos programas.

“¡Escándalo!”: El insólito motivo por el que María Parrado empieza a piropear a Aníbal Gómez en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Aníbal Gómez y María Parrado han dejado aparcado el buen rollo que tienen en Tu cara me suena 13 para afrontar su tercer y último duelo en La Pista. De hecho, lo han hecho aún más emocionante con una curiosa apuesta, acrecentando el pique tras la victoria del cómico en el pasado programa con ‘Because the night’.

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La tensión se ha disparado desde que ha sonado el primer fragmento, al tratarse de una canción muy conocida pero que ambos han tardado en identificar. Aníbal la ha reconocido tras escuchar un poco más de música, aunque María ha sido más rápida con el pulsador. La concursante ha jugado con esa presión, consciente de que el rebote le iba a costar una doble derrota: en este duelo y en la apuesta.

Lo que ha cantado Aníbal es justo lo que se ha producido en este duelo: “¡Escándalo!”. Se trataba de la mítica canción de Raphael. María ha asumido lo que tenía que hacer: piropear al cómico en la próxima gala de Tu cara me suena, y ha empezado ya a hacerlo en Pasapalabra. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!

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