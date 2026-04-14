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Mejores momentos | 14 de abril

“Dura de pelar”: risas y polémica por la victoria de Javier en La Pista

Roberto Leal ha concedido el triunfo a Javier a pesar de que el título que ha dado de la canción de Rebeca no era exacto.

“Dura de pelar”: risas y polémica por la victoria de Javier en La Pista

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Alberto Mendo
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Los duelos en La Pista han ido en este programa de un escándalo a otro. En el caso de Aníbal Gómez y María Parrado, ha coincidido que justo se trataba de la canción de Raphael con ese título: ‘Escándalo’. El cómico se ha llevado la victoria y, además, con consecuencias porque tenía una apuesta con su rival: la cantante ha empezado a piropearle y así tendrá que seguir en la próxima gala de Tu cara me suena.

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Más polémica ha surgido en el duelo entre David y Javier. Los concursantes creían que no conocían la canción, pero han terminado dándose cuenta de que probablemente hasta la han bailado. Sin embargo, han necesitado que Roberto Leal les diera el título con otras palabras, además de desvelar que es un tema de la artista Rebeca.

“Dura de pelar”, ha respondido Javier. Este título, inexacto, ha generado las risas en el plató, además de un dilema en el que el presentador ha tenido que terciar. “Yo no me estoy metiendo con Tu cara me suena, no se mete nadie con Pasapalabra”, ha defendido frente a la presión de los invitados. ¿Por qué ha concedido el triunfo al concursante madrileño? ¡Dale al play!

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