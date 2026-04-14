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Hablamos con los loteros acusados por el juicio del boleto premiado con 5 millones de euros: "Estoy súper tranquilo"

Arranca el juicio por la Primitiva de casi cinco millones de euros que se quedaron sin dueño. Dos familias reclaman el premio, mientras dos loteros de la Administración en la que se vendió son acusados de quedárselo.

Loteros acusados

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Catorce años después de que un boleto de La Primitiva premiado con 4,7 millones de euros desapareciera en A Coruña, el caso llega por fin a juicio. La Fiscalía acusa al lotero que presuntamente comprobó el resguardo y ocultó el premio al cliente para quedarse con él, alegando después que lo había encontrado abandonado.

Sin embargo, los registros de la terminal indican que el boleto fue validado mientras el cliente estaba presente, lo que desmonta su versión. La investigación también apunta a la implicación de su hermano, entonces delegado provincial de Loterías, en el cobro del premio.

Dos hombres dijeron ser los propietarios del boleto ganador, aunque ambos fallecieron. Ahora, dos familias se disputan la propiedad del premio, mientras la justicia trata de esclarecer quién intentó apropiarse del boleto.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Miguel y Manuel Reija, los dos loteros acusados. Ambos dicen confiar en la justicia y Manuel confiesa estar "súper tranquilo". "Lo que piense la gente ya... no te puedo decir", señala.

La familia del ganador de los cinco millones exigen justicia. ¿Lograrán recuperar el dinero catorce años después del escándalo?

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