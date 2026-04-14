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Mejores momentos | 14 de abril

Catástrofe de David con María Parrado y J Kbello en Palabras Cruzadas: “Terrible”

El equipo naranja sólo ha conseguido un acierto en todo el panel dedicado a nominadas al Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia.

Catástrofe de David con María Parrado y J Kbello en Palabras Cruzadas: “Terrible”

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Alberto Mendo
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David ha sufrido un pinchazo especialmente inoportuno en la prueba Palabras Cruzadas. El concursante barcelonés llegaba por debajo en el marcador a este momento, especialmente por los duelos en La Pista. A pesar del triunfo de J Kbello, el equipo azul había logrado sumar más puntos con las victorias de Javier y de Aníbal Gómez. En el caso del cómico, ha sido con ‘Escándalo’, tanto por la canción de Raphael como por la apuesta que ha ganado a María Parrado en Pasapalabra y que tendrá consecuencias en Tu cara me suena.

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De esta forma, el equipo naranja llegaba con cierta presión a Palabras Cruzadas… y ha terminado aún peor tras esta prueba. Se han encontrado con un panel dedicado a nominadas al Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia. Roberto Leal les ha dado las películas por las que quedaron nominadas y había que dar con el apellido de dicha actriz.

María Parrado ha comenzado con buen pie gracias a Julia Roberts. Sin embargo, ese acierto ha terminado siendo el único. La cantante, David y J Kbello se han ido liando mientras el tiempo pasaba y, aunque ha sido “terrible”, se lo han ido tomando con cierto humor. ¡Revívelo en el vídeo!

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