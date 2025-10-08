Las perlas que deja Manu con una canción popular en La Pista: “Le cabe todo”

Las canciones de La Pista se han salido un poco de lo habitual en este programa de Pasapalabra. A Supremme de Luxe y a Josema Yuste les ha tocado acertar una película, con victoria de la artista gracias a ‘Cuatro bodas y un funeral’. Después, los concursantes se han encontrado con una canción popular. “Aquí sí”, comentaba Roberto Leal con optimismo sobre un pleno.

Tampoco se ha dado ese acierto a la primera, ni mucho menos. “Canción popular menos en los barrios de Manu y de Rosa”, ha ironizado el presentador al ver que los dos estaban en blanco. Lo mejor estaba aún por llegar con los intentos que ha empezado a hacer el concursante madrileño, en este programa especialmente contento tras su 24 en el pasado Rosco.

Cuando Roberto ha leído el verso ‘Comeremos ensalada’, a Manu se le ha venido a la cabeza cantar “Hay que vaca tan salada”. El presentador, entre risas, ha hecho un juego de palabras: “Hay que vaca… ensalada”.

Tanto o más divertida ha sido la respuesta que el concursante ha dado tras escuchar el segundo fragmento. “Le cabe todo”, ha terminado por reconocer Roberto sobre la melodía de la canción que aún estaba por acertar. ¡Revive este hilarante momento en el vídeo!