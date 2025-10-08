Manu, más fuerte que nunca tras su último 24 en Pasapalabra: ¿se vio con el bote en la mano?

Es indudable que Manu está en forma, y en varios sentidos. “¿Puede ser que te estés poniendo fuertecito?”, le ha preguntado Roberto Leal, comentando en público algo que ya le ha dicho alguna que otra vez fuera de cámara. El concursante lo ha confirmado: “Algo de ejercicio hago”. Está echando brazo… a la vez que sigue estudiando tan duro como para haber vuelto a rozar la hazaña en Pasapalabra: ¡se quedó a una letra del bote en el pasado Rosco!

Hacía seis meses que Manu no conseguía 24 aciertos y volvió a sentir esa sensación de vértigo en el último programa. Pudo haber ganado el segundo mayor premio en la historia del concurso: 2.218.000 euros. Por quinta vez, Roberto tuvo que decirle que ‘no’.

Un día después, el presentador ha querido saber si en algún momento se vio con el bote en la mano. El concursante ha sido sincero: “Si cae la breva…”. ¡No te pierdas en el vídeo su reacción!