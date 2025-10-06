Nos lo cuenta
Manu Sánchez desvela cómo combate el insomnio en su jornada laboral: "A esto no te acostumbras nunca, duermo en dos siestas"
Cinco millones y medio de españoles sufren insomnio crónico, una cifra que ha aumentado durante los últimos años. Este trastorno afecta a nuestro día a día y muchos lo sufren por los horarios de trabajo.
Casi la mitad de la población española sufre insomnio, un trastorno que no solo no nos permite descansar, sino que hace que durante el día no rindamos lo suficiente, provocando dolores de cabeza o pudiendo derivar en problemas de salud mental.
Muchas veces, el insomnio viene dado por horarios de trabajo en turno de noche, que obligan a cambiar las rutinas de sueño. Eso es precisamente lo que le ocurre al presentador de informativos de la mañana de Antena 3 Manu Sánchez.
"A esto no te acostumbras nunca", confiesa. Manu desvela que su rutina es "dormir en dos siestas". La primera, cuando llega sobre las 11 de la mañana después de trabajar y, la segunda, después del informativo de la noche, hasta las 3 de la mañana.
A muchas personas como a Manu, el insomnio les ha destrozado la vida y recurren a pastillas para dormir y a ansiolíticos para poder conciliar el sueño. ¿Se puede vivir con los horarios cambiados? ¡No te pierdas lo que nos cuenta Manu Sánchez!
