Óscar Pereiro, sobre Josep Pedrerol y Pasapalabra: “Está intentando alargar lo inevitable”

Un nuevo cuarteto de invitados ha llegado a Pasapalabra para ayudar a Manu y a Rosa. Tres de ellos ya han visitado el plató con anterioridad: Josema Yuste, Pastora Vega y Supremme de Luxe. Y a estos veteranos les acompaña un debutante: Óscar Pereiro. “Ya era hora, ¿no?”, ha comentado el exciclista.

El también colaborador de El Chiringuito ha asegurado que tiene una única misión en esta visita al concurso: “Seguir metiendo presión de Josep Pedrerol para que venga aquí”. Roberto Leal se ha mostrado de acuerdo, al destacar que ya ha participado casi todo el equipo del programa deportivo. De momento, lo más cerca que el periodista ha estado de Pasapalabra ha sido gracias a una imitación de Carlos Latre.

Pereiro ha reconocido que Pedrerol “está intentando alargar lo inevitable”. ¿Sacará un hueco pronto para estrenarse como invitado de Pasapalabra? “Si quiere, puede”, ha apostillado el exciclista.