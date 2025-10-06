Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 6 de octubre

¡Qué oído más fino! Supremme de Luxe pone Pasapalabra “patas arriba” gracias a Queen

La artista deslumbra en cada visita y esta vez no ha sido menos: pleno en La Pista nada más regresar al concurso.

Alberto Mendo
Roberto Leal ha sido tajante ante el regreso de Supremme de Luxe a Pasapalabra: “Cada vez que viene pone esto patas arriba”. Sin duda, se trata de una de las invitadas que más y mejor ayuda a los concursantes. En concreto, Josema Yuste ha comprobado que es infalible en La Pista.

Supremme de Luxe confiesa una sorprendente premonición en Pasapalabra: “Estaba escrito”

Los dos invitados han viajado musicalmente al año 1986. Josema, pese a ser más rápido con el pulsador, ha reconocido tras escuchar el primer fragmento: “No tengo ni idea”. Ha perdido su oportunidad porque el turno ha pasado a Supremme y, aunque parecía dudar, ha comenzado a cantar: “It’s a kind of magic”.

Roberto, junto al resto de la mesa, ha alucinado: “El oído que tiene es finísimo”. Y ha añadido: “Efectivamente, hoy no iba a ser menos”. Sin duda, ha ayudado que sea una gran fan de Queen. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

