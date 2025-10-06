Antena 3 LogoAntena3
La vida secreta de José Manuel como espía del CNI: "Mis hijos se enteraron de mi verdadera profesión por la televisión"

José Manuel llevó una doble vida durante años. De puertas para afuera era un padre de familia que trabajaba como informático en el Ministerio de Defensa, pero de puertas para adentro, era un espía de la CNI que participaba en grandes misiones internacionales.

José Manuel

José Manuel pasó años fingiendo ser alguien que en realidad no era. Su profesión como espía del CNI le obligaba a crearse un personaje de cara a la galería, un hombre aparentemente normal que se dedicaba a ser informático en el Ministerio de Defensa.

Sus hijos no sabían de la doble vida que llevaba su padre y su mujer, pese a que conocía dónde trabajaba, nunca le preguntaba detalles de las misiones. "Mis padres también sabían dónde trabajaba, pero no sabían nada más", nos cuenta.

Todo cambió en 2003, cuando José Manuel sobrevivió a una emboscada en Irak en la que murieron todos sus compañeros. Sus hijos vieron por la televisión que su padre aparecía como un superviviente del atentado, algo que desmontó la historia que les había hecho creer durante años.

"Mi mujer iba recibiendo las noticias del atentado con cuentagotas, pasó unas horas horribles sin saber nada", recuerda José Manuel.

Aquel atentado cambió la vida de José Manuel, creándole un estrés postraumático que le hizo replantearse su vida al completo. "Un día de pronto le dije a mi mujer que no la quería, ni a los niños", confiesa.

Gracias a la ayuda psicológica, José Manuel logró salir adelante y le concedieron la incapacidad permanente. Su vida entera se desmoronó al principio, pero, con el tiempo, logró entender que su familia le necesitaba y que debía aprovechar la segunda oportunidad que le había dado la vida. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

José Manuel
