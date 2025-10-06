Última hora
Habla la madre del niño atacado por un perro en Ramales de la Victoria: "Se lanzó directo a su cuello, a matarlo"
Un niño de 4 años tuvo que ser operado después de que un perro le atacara por la espalda, provocándole heridas en el cuello de hasta 8 centímetros. En Y ahora Sonsoles hablamos con la madre del menor.
Ramales de la Victoria (Cantabria) ha sido el escenario de un terrible incidente. Un niño de 4 años ha tenido que ser operado de urgencia tras ser atacado por un perro.
El animal, que era un pastor belga, atacó por la espalda al niño, que según su madre, iba paseando y haciendo gestos, pero nada fuera de lo normal: "Íbamos hablando de nuestras cosas". Este le provocó heridas en el cuello de hasta 8 centímetros de largo y 2 de profundidad.
"El perro se lanzó directo al cuello del niño, a matarlo", advierte su madre, "tiró al suelo a su dueña, no podía controlarlo".
Los padres del menor denuncian que el perro no tenía vacunas ni seguro, además de que en alguna ocasión había atacado a otros perros: "Mi hijo es la primera persona que ataca, pero ya ha atacado a otros perros".
El pastor belga no es una raza considerada potencialmente peligrosa, por lo que no está obligado a llevar bozal y, además, iba con la correa puesta en el momento del accidente. ¿Lograrán los padres del menor atacado una compensación tras lo ocurrido?
