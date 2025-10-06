Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 6 de octubre

Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: "Prefiero comprar el libro"

El exciclista ha preferido ahorrarse “el ridículo”, quizá pensando en lo que después le dirían sus compañeros de El Chiringuito.

Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: “Prefiero comprar el libro”

Alberto Mendo
Publicado:

Un exciclista se ha sumado a la nómina de invitados de Pasapalabra. Óscar Pereiro se ha estrenado en el concurso y lo ha hecho con una gran disposición y dejando sus primeros momentazos. Em realidad, el también colaborador de El Chiringuito ha revelado que en esta visita tiene un único objetivo: “Seguir metiendo presión de Josep Pedrerol para que venga aquí”.

Óscar Pereiro, sobre Josep Pedrerol y Pasapalabra: “Está intentando alargar lo inevitable”

Mientras eso ocurre, él ha sido el debutante. Su primer duelo en La Pista lo ha jugado contra Pastora Vega y con una canción del año 2013. A los dos les ha costado reconocerla. De hecho, a la actriz le ha sonado la voz antes que el propio tema y ya tras el segundo fragmento. Sólo al final del todo, y una vez que se ha llevado a victoria con ‘Feel this moment’, ha sabido que era Christina Aguilera con Pitbull.

Antes, por un momento, a Supremme de Luxe le ha dado la sensación de que Óscar podía saberla y le ha animado a cantar si eso podía ayudarle. “El ridículo, tampoco”, ha bromeado el deportista. Además, teniendo en cuenta que estaba en juego el libro de Pasapalabra, ha ironizado: “Prefiero comprarlo”. ¡No te pierdas en el vídeo este duelo musical!

