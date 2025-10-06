Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: “Prefiero comprar el libro”

Un exciclista se ha sumado a la nómina de invitados de Pasapalabra. Óscar Pereiro se ha estrenado en el concurso y lo ha hecho con una gran disposición y dejando sus primeros momentazos. Em realidad, el también colaborador de El Chiringuito ha revelado que en esta visita tiene un único objetivo: “Seguir metiendo presión de Josep Pedrerol para que venga aquí”.

Mientras eso ocurre, él ha sido el debutante. Su primer duelo en La Pista lo ha jugado contra Pastora Vega y con una canción del año 2013. A los dos les ha costado reconocerla. De hecho, a la actriz le ha sonado la voz antes que el propio tema y ya tras el segundo fragmento. Sólo al final del todo, y una vez que se ha llevado a victoria con ‘Feel this moment’, ha sabido que era Christina Aguilera con Pitbull.

Antes, por un momento, a Supremme de Luxe le ha dado la sensación de que Óscar podía saberla y le ha animado a cantar si eso podía ayudarle. “El ridículo, tampoco”, ha bromeado el deportista. Además, teniendo en cuenta que estaba en juego el libro de Pasapalabra, ha ironizado: “Prefiero comprarlo”. ¡No te pierdas en el vídeo este duelo musical!