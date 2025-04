Manu Baqueiro desvela cómo hacían sus necesidades los pasajeros atrapados en el tren: "No quedaba otra..."

España vivió ayer un episodio excepcional. A las 12:30 del mediodía, un apagón masivo interrumpió el suministro eléctrico en amplias zonas del país, dejando a millones de personas sin servicio. Algunas áreas aún no han logrado recuperar plenamente la electricidad.

Muchas personas quedaron incomunicadas o atrapadas en ascensores, estaciones o trenes, como es el caso de Manu Baqueiro y sus compañeros de Tu cara me suena, que iban camino a una grabación en Barcelona.

"Los baños no funcionaban y yo he visto cómo la gente cortaba botellas... no quedaba otra", nos cuenta, entre risas. Algo que ha confirmado también María del Monte, quien estuvo más de 9 horas en un tren.

Por suerte, hoy puede contarlo y todo quedó en un susto, aunque aquellos que quedaron atrapados todavía lo recuerdan con miedo y se preguntan qué pudo pasar. ¡No te pierdas su historia en el video!