Malena Gracia responde a las amenazas de demanda del hijo de Paco Arévalo: "Me da pena que sea tan necio"

La lectura de Malena Gracia de sus memorias con Paco Arévalo ha abierto una guerra judicial entre la artista y la familia del humorista. Paco, el hijo de Arévalo, ha estallado. "Que nos deje en paz y no remueva historias del pasado", ha dicho.

Este programa ha podido hablar con Malena en exclusiva para dar respuesta al hijo de su ex. "A mí es que no me da ni asco, me da pena", ha asegurado la artista, que no está dispuesta a callarse y ha dejado claro que nadie le va a decir cómo tiene que manejar su vida.

Por su parte, el hijo del artista teme que estas memorias manchen el recuerdo de su padre y advierte que está dispuesto a llevar a los tribunales a la actriz. "Como cuente algo que sea denunciable, la demandaremos", ha dejado claro.

La cantante por su parte también lo tiene claro y está dispuesta a demandar si es necesario. "Que no se piensen que no me voy a defender", ha dicho la artista, que se ha mostrado valiente ante la reacción del hijo de Arévalo.