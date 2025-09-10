Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con la familia de Beatriz, la joven desaparecida en Oliva hace un mes: "La vieron por última vez con una prima"

La noche del 8 de agosto, Beatriz desaparecía en extrañas circunstancias. Gracias a las cámaras de seguridad sabemos que fue a su casa, se cambió de ropa y después se le perdió la pista. ¿Dónde está Beatriz?

Sara Sanz Navarro
El municipio valenciano de Oliva sigue conmocionado ante la desaparición de Beatriz, una joven de 28 años de la que no hay rastro desde hace un mes. La joven, que es madre de dos niños de 6 y 8 años, desapareció en extrañas circunstancias y nadie encuentra explicación a lo sucedido.

Fue durante la noche del 8 al 9 de agosto. Las cámaras captaron a Beatriz caminando por la plaza del pueblo junto a Juanjo, su pareja, pero una hora más tarde volvieron a captarla, esta vez sola, vestida de otra forma y mirando el teléfono.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juanjo, que es incapaz de imaginarse el motivo detrás de la desaparición de su novia. "Me dijo que se iba a casa, pero dicen que la vieron con una prima", confiesa.

Agustín, el padre de Bea, apenas vive desde que su hija desapareció. "Nunca se ha marchado de casa, no sé que ha podido pasar", nos cuenta, con la voz rota.

La familia de Beatriz está desesperada, pero tras un mes de búsqueda no pierden la esperanza. ¿Lograrán encontrar a Beatriz pronto?

