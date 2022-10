La madre de Aimar expresa su angustia a Sonsoles Ónega: "No voy a poder criar a mis hijos sin miedo"

Sonsoles Ónega ha podido hablar con Laura, la madre de Aimar, el bebé secuestrado en Bilbao. La presentadora ha reconocido lo impactada que está tras esa conversación y ha comentado los principales mensajes que le ha transmitido y que ha ido apuntando en un folio.

"Cuando se hace de noche, se me cae el mundo encima. Han pasado algunos días pero aún sigo en shock", así es como empieza ese relato, que sigue de esta manera dirigiéndose a la secuestradora: "Me has roto la vida, Mireia. Con 33 años no voy a poder criar a mis hijos sin miedo".

Sonsoles destaca una de las frases más angustiosas de Laura: "Yo también he perdido un hijo y no voy robando a los hijos de otras madres". También revela el deseo de la madre de Aimar para que llegue el juicio: "Mirar a Mireia a la cara y preguntarle: '¿Por qué me has hecho esto?'".