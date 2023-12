Luis Miguel bate todos los récords en México y se muestra más cercano que nunca: ¡Está disfrutando!

Luis Miguel está batiendo todos los récords en su gira mundial, concretamente en América, donde todas las entradas se están agotando, algo que también está ocurriendo en España a pesar de los elevados precios de los tickets.

La última prueba de que el artista está brillando más que nunca es un momentazo que ha protagonizado junto a una joven fan en su último concierto. Lo hemos visto más cercano que nunca y disfrutando de cada actuación y no es para menos, pues el cantante está superándose cada día.

Y es que Luis Miguel ha sido el primer artista en realizar 7 conciertos con llenos totales en el estadio de la Ciudad de México. Todo un éxito ya que este recinto supera las 22.000 plazas, lo que significa que solo en estos shows ha reunido a más de 150.000 personas.

Sin embargo, no todo iba a ser perfecto, pues hemos sabido que diversos problemas técnicos amenazan su concierto del próximo 5 de diciembre. Al cantante no le han otorgado los permisos para poder realizar el show ya que la empresa organizadora no recoge los requisitos imprescindibles.

Un revés para el cantante en México, mientras en España continua enamorando a sus fans, ya que llenará dos días consecutivos el estadio Santiago Bernabéu, además de otras 13 fechas que volverán a coronarle como el gran artista que es.