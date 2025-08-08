Antena 3 LogoAntena3
Carmen Morodo, sobre los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez: "Es difícil colocarte como defensor del feminismo cuando tus colaboradores son unos puteros"

La directora de La Razón ha tachado en Espejo Público a la familia política del Presidente del Gobierno de "beneficiarse del negocio del sexo".

Carmen Morodo

Marta Alarcón
Publicado:

Hace un mes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, comparecía en el Congreso de los Diputados para presentar 15 nuevas medidas anticorrupción, tras los escándalos de Koldo, Ábalos y Cerdán. En dicha comparecencia, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo sacaba a la luz los audios del excomisario Villarejo, que formaban parte del material que Leire Díez tenía en su pendrive, y que desvelaban los prostíbulos y las saunas que tenía el suegro de Pedro Sánchez.

"Entiendo que a las feministas del PSOE les estalle la cabeza"

31 días después, el diario ABC ha sacado la noticia de que: "Las prostitutas están en guerra con el PSOE, con una campaña que pretende señalar la hipocresía de la ley abolicionista que elabora el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España". Una noticia que ha sido comentada en el plató de Espejo Público por la directora adjunta del diario La Razón, Carmen Morodo, quien ha opinado: "Entiendo que a las feministas del PSOE les estalle la cabeza, por todo lo que estamos sabiendo. Es muy difícil colocarte como pionero de defensa del feminismo cuando tu familia política se ha beneficiado del negocio del sexo, y tú también te has aprovechado en tiempos pasados de esa situación".

"Eran unos puteros"

Por si esto no fuera suficiente, la periodista tacha a los colaboradores de Pedro Sánchez que viajaban en el 'Peugeot', de ser unos "puteros" y ha afirmado que "pagaban por sexo".

"Coincide con que todos los casos de corrupción que tenemos tienen alrededor prostitutas"

Por su parte, la presidenta de OkDiario, Pilar Rodríguez Losantos, tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de opinar sobre esta noticia, y ha compartido opinión con Carmen Morodo en el plató de Espejo Público: "El hecho de que el suegro de Pedro Sánchez tuviera prostíbulos no es valorativo, es descriptivo, y coincide con que todos los casos de corrupción que tenemos tienen alrededor prostitutas, y coincide también con que el Presidente del Gobierno quisiera lanzar en septiembre una maniobra de distracción con la ley abolicionista. Dice que no se comete ningún acto ilegal, pero es que la prostitución en España no es legal".

