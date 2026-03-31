Luchan por traer de vuelta a su hermano, que sufrió un trágico accidente en Tailandia: "Llevamos gastados 54.000 euros"

José Pascual, un joven de 35 años de Albacete, lleva quince días en estado grave en un hospital de Tailandia. Este tuvo un accidente de moto en Krabi el día de su cumpleaños, sufrió un politraumatismo grave con daños en muchas extremidades, sobre todo en las dos piernas y los médicos llegaron a temer por su vida.

Aunque su estado ha mejorado ligeramente, José continúa sedado y ha tenido que ser sometido a numerosas intervenciones, incluida la amputación de una pierna. Cada día que pasa en el hospital de Tailandia, a su familia le cobraban entre 2.500 y 4.500 euros.

Su familia, que ha seguido el caso a distancia gracias a la ayuda de su pareja, está desesperada, tanto emocional como económicamente. Después de gastar decenas de miles de euros en su tratamiento, necesitan más de 200.000 euros para trasladarlo a España en un avión medicalizado, por lo que han iniciado una campaña de ayuda para poder traerlo de vuelta.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Juani, la hermana de José. Según nos cuenta, están teniendo problemas para comunicarse y para reunir el dinero necesario. "Llevamos gastados ya 54.000 euros y la póliza del seguro de su empresa no cubre todo lo que necesita", afirma.

La familia de José pide ayuda para poder traer de vuelta al joven. ¿Lograrán salvarle la vida en España?