Selena Gomez cuenta cómo afronta sus episodios maníacos tras ser diagnosticada de trastorno bipolar

Selena Gomez ha vuelto a abrirse sobre uno de los aspectos más delicados de su vida: su salud mental. La artista, que fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2020, ha hablado ahora con total honestidad sobre cómo vive los episodios maníacos y cómo ha aprendido a gestionarlos con el tiempo.

Durante su participación en el pódcast de su pareja, Benny Blanco, la cantante ha reconocido que su camino hasta el diagnóstico no fue nada sencillo. "Sabía que algo no iba bien, pero creo que me diagnosticaron mal", explica, detallando que pasó por varios terapeutas y hasta cuatro centros de tratamiento antes de entender realmente lo que le ocurría.

Lejos de esconderlo, Gomez ha decidido normalizarlo. "Me enorgullece decir que tengo momentos de manía. No me avergüenzo en absoluto", asegura, explicando que ahora es capaz de detectarlos con mayor rapidez que antes.

Su pareja también ha aportado su visión desde fuera, revelando que en ocasiones la artista no es consciente de estos episodios en el momento en que ocurren. Según explica, puede darse cuenta después… o incluso no recordarlos del todo, lo que evidencia la complejidad del trastorno.

Selena Gomez y Benny Blanco | Cordon Press

En ese sentido, Gomez deja claro que contar con apoyo cercano ha sido fundamental en su proceso. "Es muy útil tener a alguien que te entienda y te acompañe donde estás", afirma, destacando el papel de su entorno en su estabilidad emocional.

Más allá de su experiencia personal, la actriz también ha querido lanzar un mensaje claro sobre la importancia de la salud mental. Critica el estigma que aún rodea a la terapia y ha defendido que recibir ayuda profesional le permitió entender muchas de sus reacciones del pasado: "Actuaba por miedo, por amor, por pasión… todo era inconsistente".

Selena Gomez en la premiere de Emilia Pérez | Getty

Ahora, con mayor conocimiento sobre sí misma, Selena Gomez asegura que vive con más libertad y sin miedo a su diagnóstico. Su objetivo es claro: que nadie sienta vergüenza por pedir ayuda y que entender lo que ocurre en la mente sea el primer paso para poder avanzar.