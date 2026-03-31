La nueva obsesión de Rosalía: un bolso de Dior de 3.000 euros que es una joya literaria

Rosalía ya se encuentra plenamente recuperada de la intoxicación alimentaria que la obligó a cancelar su concierto en Milán. Ahora, la artista disfruta de su semana de directos en Madrid, donde este lunes dio un auténtico espectáculo en el Movistar Arena en la primera de sus cuatro citas programadas.

En los días previos al show, la cantante de La Perla ha aprovechado para disfrutar de los suyos. El pasado sábado, Rosalía acudió a un restaurante libanés de la capital junto a la modelo francesa Loli Bahia. Para la cita, optó por un look cómodo y desenfadado que escondía un detalle de puro lujo: un Dior Book Tote de la colección especial inspirada en portadas de libros icónicos de la historia.

Rosalía con su bolso de Dior | Getty Images

Las amistades peligrosas: ¿un guiño de Rosalía?

En concreto, la artista luce un diseño en rosa pastel inspirado en la primera edición de Las amistades peligrosas, la obra de Choderlos de Laclos de 1782. Se trata de una pieza con un precio de 3.100 euros, confeccionada en algodón y lino. El modelo, de tamaño grande, destaca por su versatilidad, ya que permite llevarlo en la mano, al hombro o cruzado gracias a su bandolera extraíble. Un título sugerente que algunos ya interpretan como un posible guiño a su relación con la modelo francesa.

Rosalía con su bolso de Dior | Gtres

Una biblioteca convertida en accesorio

Como embajadora de Dior, Rosalía es de las primeras en poseer uno de los diseños de la colección Book Cover, una de las propuestas más virales de Jonathan Anderson desde que asumiera la dirección creativa de la Maison el pasado verano. El diseñador ha reinterpretado el icónico Dior Book Tote como un tributo a la literatura clásica, reproduciendo las portadas de las primeras ediciones más famosas de los siglos XIX y XX.

Junto al título elegido por la catalana, la colección incluye 16 variantes con obras maestras como Madame Bovary de Gustave Flaubert (1857), A sangre fría de Truman Capote (1966) o el eterno Drácula de Bram Stoker (1897).

Con esta propuesta, Anderson pone de relieve el savoir-faire de los talleres de la marca mediante minuciosos bordados que también adornan carteras y prendas prêt-à-porter. Al igual que ocurrió con otros grandes hitos de la firma, esta colección promete ser un éxito de ventas, y no hay duda de que seguiremos viendo estas joyas literarias del brazo de Rosalía durante su estancia en España.

Rosalía, un icono de la moda

Esta no es la primera vez que vemos a la catalana dictar sentencia en lo que a accesorios se refiere. Si hace unos años puso de moda las estéticas más urbanas, ahora parece abrazar un "lujo intelectual" donde la moda se encuentra con la historia del arte. Una elección que va muy en la línea de su nueva era LUX, en la que se muestra mucho más espiritual y clásica.