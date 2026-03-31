Alberto, dueño del paso de Semana Santa que ha dividido a todo un pueblo: "Creen que no está bendecido y es una farsa"

Los vecinos de Azuaga, un pueblo de Badajoz, se han declarado en pie de guerra por un paso de Semana Santa. En plena procesión, un grupo de vecinos se presentaron con cencerros para bloquearles la entrada a la iglesia, llegando a dañar el Cristo y a agredir a cuatro personas, una de ellas de gravedad.

El motivo del boicot fue que el paso tenía la autorización del Ayuntamiento, pero no la bendición del párroco. Por eso, quisieron evitar que entrase a la iglesia a toda costa.

Alberto Tirado es el dueño del polémico paso que ha terminado destrozado. Este ha denunciado los hechos y asegura que ha recibido mucho apoyo en el pueblo. "La situación ha empeorado y ya está judicializado", advierte.

Según nos cuenta Alberto Tirado, el problema es que el cristo no ha sido bendecido por el párroco del pueblo. "Creen que no está bendecido, pero es una farsa", afirma, "no está bendecido por el párroco, pero está bendecido".

Azuaga está dividido, mientras el dueño del paso ya ha denunciado los hechos. ¿Tendrá consecuencia el boicot por la bendición del párroco del pueblo?