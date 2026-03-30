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Desaparecido

Desaparecido un joven tras volcar su kayak en el río Miño cerca de Carballedo (Lugo)

Se ha desplegado un amplio operativo para su búsqueda que incluye un dron y una cámara térmica.

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Río MiñoEuropa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

Efectivos de emergencias mantienen un operativo de búsqueda en el río Miño para localizar a un joven desaparecido este lunes después de que el kayak en el que navegaba junto a otro ocupante volcase. Su acompañante logró alcanzar la orilla y dar la voz de alarma tras el suceso.

Según ha informado 112 Galicia, el accidente tuvo lugar poco después de las 16:30 horas en las inmediaciones del embalse de Os Peares, en el municipio lucense de Carballedo.

A raíz del aviso, se desplegó un dispositivo en el que participan Urgencias Sanitarias de Galicia, efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Chantada (Lugo), así como otros equipos de emergencias y voluntarios de la zona. El operativo cuenta además con el apoyo de medios tecnológicos como un dron y una cámara térmica.

Zona de difícil acceso

Los equipos desplazados han advertido de las dificultades del terreno, con una orografía muy pendiente y prácticamente inaccesible por tierra. Por este motivo, las labores de búsqueda se centran en el uso de medios acuáticos y aéreos, considerados los más eficaces para tratar de localizar al joven desaparecido. El operativo continúa activo a esta hora sin que, por el momento, haya trascendido el resultado de la búsqueda.

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