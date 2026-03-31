Muere la conocida influencer de 21 años Kübra Karaaslan tras precipitarse al vacío desde un puente

Conmoción internacional por la muerte de una joven y conocida influencer Turca. Kübra Karaaslan, de 21 años, se precipitó desde el puente de Osmangazi, en Turquía.

Los hechos tuvieron lugar el martes 25 de marzo, tal y como han informado medios turcos. Los seguidores de la víctima se preocuparon por ella después de que desactivase todas sus cuentas en redes sociales.

Un transeunte grabó el momento en el que se arroja al vacío desde lo alto del puente. Estas imágenes fueron compartidas por redes sociales. Según han mencionado los primeros reportes, algunas personas intentaron persuadirla para que no tomase esa decisión.

Las autoridades locales continúan investigando los hechos para esclarecer las circunstancias que llevaron a la joven a quitarse la vida.

Karaaslan tenía más de dos millones de seguidores en tiktok y compartía contenido dde su estilo de vida y su día a día.

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