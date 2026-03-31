Emotivo
Dos jóvenes costaleros protagonizan una emotiva pedida de mano frente a toda la Hermandad
Darío aprovechó la Semana Santa para pedirle matrimonio a Laura. Una pedida sorpresa ante la que la respuesta fue muy clara: "¡Sí, quiero!".
Publicidad
Darío, un joven costalero de 20 años, lleva un año con Laura, de 18. Ambos han vivido su amor muy intensamente y tienen una relación muy especial con la Semana Santa, una fecha que, a partir de ahora, lo será mucho más.
En mitad de la iglesia y rodeados de toda la Hermandad, Darío hincó rodilla y le lanzó a su novia la pregunta más importante de su vida: "¿Te quieres casar conmigo?".
Entre lágrimas, Laura no ha dudado la respuesta y ambos se han fundido en un emotivo abrazo. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado los protagonistas en el vídeo de arriba!
Publicidad