“¡A la calle en 30 días!”: la jugada de Sadakat para hundir a Fidan y a los suyos

La guerra dentro de la familia da un paso más esta noche cuando Sadakat golpea donde más duele. Fidan recibe en la puerta de su casa un sobre del juzgado y, al leerlo, se queda helada: tienen 30 días para marcharse. La casa está en venta y todo apunta a que Sadakat ha movido los hilos para echarlos de allí.

“¿Mi propia casa? ¿Mi propio hogar?”, grita Fidan, rota de rabia al descubrir lo que han hecho. La noticia le cae como un mazazo, porque no se trata solo de una vivienda: es el techo de su familia y lo único que siente como suyo. Para ella, esta decisión es una traición en toda regla y tiene claro que no piensa quedarse de brazos cruzados.

La tensión sube todavía más porque esta jugada de Sadakat no solo pone a Fidan contra las cuerdas, también vuelve a enfrentar a los Albora por dentro. Lo que parecía una pelea más dentro de la familia se convierte en una guerra abierta en la que ya nadie quiere dar un paso atrás.

Esta noche, Sadakat vuelve a demostrar que no piensa parar. A las 23 horas en Antena 3. Disponible también en atresplayer.