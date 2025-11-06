Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 6 de noviembre

El breve dueto de Soraya Arnelas y Roberto Leal cantando ‘Se fue’ de Laura Pausini

La cantante y el presentador han dejado un momento muy especial y hasta nostálgico en este viaje musical hasta el año 1994.

Alberto Mendo
Publicado:

Dicen que lo bueno, si breve, es dos veces bueno. Desde luego, Soraya Arnelas y Roberto Leal han dejado a todos con ganas de más cuando se han arrancado a cantar ‘Se fue’. Ha sido uno de los momentos más especiales de este Pasapalabra. Además, faltaba aún un pleno de la artista extremeña en La Pista, pues ya lo habían logrado estos días Alberto Chicote y Laura Galán. ¡Sólo le ha faltado a Nicolás Coronado!

¡A la primera! Laura Galán firma el único pleno en La Pista gracias al rock de Burning

Roberto ya había puesto carita al descubrir qué temazo les tocaba a Soraya y Chicote. “La conocéis de sobra”, les ha advertido. También ha comentado que todo iba a depender de quién fuera más rápido con el pulsador, y así ha ocurrido. La cantante se ha motivado especialmente al saber que el año era 1994: “Ahí estaba yo en mi prime”. Y ha conseguido el ‘regalo’.

La melodía que ha sonado con el primer fragmento ha sido suficiente para reconocer ‘Se fue’, de Laura Pausini. Soraya se ha arrancado a cantar y Roberto, al ver que se atascaba con la letra, la ha ayudado, convirtiendo el momento en un fantástico dueto. ¡Revívelo en el vídeo!

