Mejores momentos | 13 de octubre

La táctica de Javi Martín que despista a Alicia Borrachero: “Te ha sacado la melodía de la cabeza”

El actor, viendo que no era capaz de recordar bien la canción en La Pista, ha tarareado otras y ha conseguido desconcentrar así a su rival.

Alberto Mendo
Publicado:

Javi Martín hizo una petición al equipo de Pasapalabra nada más comenzar esta visita al concurso: que le tocaran canciones de antes del año 2000 en La Pista. Su deseo no se ha visto cumplido durante dos programas, hasta el punto de que, en el anterior, Roberto Leal le reconoció: “Te vas a enfadar un poco”.

Alicia Borrachero hace ‘Magia’ en La Pista gracias a Álvaro Soler

A la tercera, ha ido la vencida. “Te quejarás”, le ha dicho el presentador esta vez. Eso sí, se guardaba una sorpresa: “¡Año 1939!”. La reacción de Javi, y también la de Alicia Borrachero, ha sido la esperada: “Ahora ya nos hemos pasado para atrás”. Como pequeño alivio, ha sonado una versión de 1977.

Ha sido poco consuelo porque la canción se les ha resistido. A pesar de que los fragmentos les sonaban, no terminaban de dar con la melodía. Por eso, Javi ha optado por tararear otros temas, con los que conseguía despistar a su rival. “Te ha sado la melodía de la cabeza”, le comentaba Roberto a Alicia. De forma más o menos pretendida, la táctica le ha funcionado al actor, que finalmente se ha llevado el duelo con dos segundos en juego. ¡Descubre en el vídeo de qué canción se trata!

Programas

Mejores momentos | 13 de octubre

