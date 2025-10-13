¡Menuda remontada! Rosa adelanta a Manu en El Rosco y le pone contra las cuerdas

Los concursantes de Pasapalabra saben que hay que pelear en El Rosco hasta la última letra. Manu y Rosa son especialistas en dar la vuelta a una situación adversa y la coruñesa lo ha demostrado en este duelo, en el que los dos han luchado por un bote de 2.242.000 euros. Antes, se han despedido de los invitados. El madrileño, como ya es tradición, lo ha hecho en forma de poema dedicado a Natalia Sánchez, Javi Martín, Álex O’Dogherty y Alicia Borrachero.

Por sólo dos segundos de diferencia, Manu ha comenzado este cara a cara y lo ha hecho con fuerza, especialmente cuando ha logrado un turno de 9 respuestas seguidas. Eso le ha lanzado en el marcador y le ha permitido ir por delante durante toda la primera vuelta, que ha completado con 20 aciertos.

Rosa, al intentar reducir distancias, ha sufrido un tropiezo inesperado por culpa de un ‘ferry’ que debía ser ‘intercity’. Se ha lamentado en el momento de ese error pero ha sabido reponerse y dar la vuelta a la situación. De hecho, su remontada la ha llevado hasta los 22 aciertos, listón en el que se ha plantado. Ahora la presión era para Manu, con un acierto menos y sin fallos. ¡No te pierdas el desenlace de este Rosco en el vídeo!