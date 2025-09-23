Alejandra Pareja-Obregón responde a la demanda de su padre: "No sé a dónde quiere llegar, primero me tiene que dar lo que me debe"

El diestro Martín Pareja-Obregón vuelve a cargar contra su hija Alejandra. Después de que esta confesara sentirse abandonada por su padre en los medios de comunicación, este la ha demandado por una presunta intromisión en su derecho al honor y a la intimidad.

La lucha de Martín y su hija viene de atrás, cuando este fue obligado a reconocer a Alejandra como su hija legítima. Tras años de batalla judicial y después de negarse a hacerse las pruebas de paternidad, Martín Pareja-Obregón fue condenado por abandono familiar.

Pese al contraataque de su padre, Alejandra no se retracta de sus palabras y asegura que tiene pruebas de todo lo que ha contado. "No voy a quedarme callada", advierte, "no sé a dónde quiere llegar con esa demanda, si primero me tiene que dar todo lo que me debe".

Lo único de lo que Alejandra se arrepiente es de llamar "sinvergüenza" al diestro. La joven ha pedido perdón públicamnete, alegando que en aquel momento tenía a su madre enfrente llorando y lo dijo sin pensar.

Según nos cuenta, cuando se enteró de la demanda, al principio no se lo creía. "No asimilo que una persona a la que no conozco personalmente me haya demandado por pedir lo que me pertenezca, aunque sea públicamente", confiesa la hija de Martín Pareja-Obregón.

Alejandra Pareja-Obregón parece dispuesta a luchar por sus derechos, aunque eso signifique ir contra su propio padre. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!