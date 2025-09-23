El contundente mensaje de Alejandra Pareja-Obregón a su padre: "Papá, no voy a parar, a ver quién gana"

Martín Pareja-Obregón ha demandado a su hija Alejandra por atentar, presuntamente, contra su derecho al honor y a la intimidad. Después de ser condenado por abandono familiar, el diestro contraataca y reabre la batalla legal.

Después de años negándose a hacerse las pruebas de paternidad, Martín Pareja-Obregón fue obligado a reconocer a Alejandra como hija legítima. Sin embargo, según nos cuenta ella, aún dice por Sevilla que no es su hija y que tan solo busca fama.

Alejandra ha pedido perdón públicamente en nuesro programa por las formas y por llamar "sinvergüenza" al torero, pero sostiene que su versión es cierta y que no parará hasta demostrarlo.

"Papá, no voy a parar", ha advertido, mirando a cámara, "nos veremos y lucharemos, a ver quién gana". ¡No te pierdas su contundente mensaje en el vídeo de arriba!