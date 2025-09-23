Lucía Jiménez tira de tablas para brillar con el ¿Dónde Están?: “Este don me pasa a veces”

Lucía Jiménez y Manu han establecido un récord insólito en Pasapalabra. El madrileño se ha convertido en el primer concursante que coincide con un invitado tres veces y, por lo tanto, la actriz tiene el honor de ser la primera tripitidora. “Estoy muy orgullosa”, afirmaba al comienzo del programa sobre este título honorífico.

Esta circunstancia se ha dado gracias a la longevidad de Manu, pero también por las visitas frecuentes de Lucía. Quizá esa experiencia haya sido precisamente la clave para que la actriz haya resuelto con una facilidad sorprendente el panel del ¿Dónde Están? y que lo haya celebrado con una inusitada serenidad.

“Cómo se notan las tablas”, ha señalado Roberto Leal, que ha destacado que lo borda cada vez que participa en Pasapalabra. Lucía ha aceptado los elogios con un punto de humor: “Este don me pasa a veces”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!