Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Rosi reivindica la dura realidad de las familias de los enfermos: "Cuando cuidas de un enfermo, renuncias a toda una vida"

La madre de Rosi sufrió un ictus hace 8 años y, desde entonces, su vida se ha basado en cuidar de ella. Hoy denuncia que ha tenido que gestionar todos los trámites burocráticos sola y sin ayuda de la Administración, que no apoya a las familias que deben convivir con la enfermedad.

Rosi

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Convivir con la enfermedad es duro no solo a nivel mental, sino también en el plano económico, legal y burocrático. Esto es precisamnete lo que reivindica Rosi, que cuida de su madre desde que sufrió un ictus hace 8 años.

A raíz del ictus, su madre empeoró considerablemente y, a día de hoy, está completamnete paralizada de cuello para abajo. Por eso, todos los cuidados recaen sobre Rosi, que se siente abandonada por la Administración.

"Hubo cosas que descubrí, como préstamos que ella tenía", nos cuenta. Desde entonces, su vida cambió por completo y comenzó una larga lucha contra la burocracia y la enfermedad.

"Cuando cuidas de un enfermo, renuncias a toda una vida", señala Rosi, "tengo que estar las 24 horas con ella, no tengo tiempo ni para mis hijos".

Como ella, la hija de José Luis Gil, que surió un ictus en 2021, también reclamó ayudas para las familias de los enfermos, denunciando que "ponerse enfermo en este país sale muy caro".

Irene Gil
Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Lorena Vázquez

Lorena Vázquez: "Hay documentación de sobra que corrobora lo que dice el promotor que acusa a Lucas de deberle dinero"

Alejandra Pareja-Obregón

El contundente mensaje de Alejandra Pareja-Obregón a su padre: "Papá, no voy a parar, a ver quién gana"

Alejandra Pareja-Obregón

Alejandra Pareja-Obregón responde a la demanda de su padre: "No sé a dónde quiere llegar, primero me tiene que dar lo que me debe"

Rosi
Nos lo cuenta

Rosi reivindica la dura realidad de las familias de los enfermos: "Cuando cuidas de un enfermo, renuncias a toda una vida"

Pensión
Nos lo cuenta

Antonia, obligada a jubilarse con 28 años cotizados: "Me dijeron que no podía seguir y me quedé con 800 euros de pensión"

Carmen Lomana
Nueva ilusión

Así es la relación de Carmen Lomana con su nuevo novio: "Es mi fijo discontinuo, de vez en cuando se arma y le bloqueo"

Nuestra colaboradora confesaba hace unas semanas que estaba de nuevo en una relación. Hoy nos cuenta más detalles de Antonio, el hombre que le ha devuelto la ilusión a Carmen Lomana.

Boticaria García
Salud

Boticaria García desmiente las declaraciones de Donald Trump: "Es totalmente seguro tomar paracetamol estando embarazada"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado unas declaraciones que han desatado la polémica. Según él, tomar paracetamol durante el embarazo es peligroso porque puede provocar el desarrollo de autismo en el feto. Pero, ¿es esto cierto? ¿Cómo funciona el paracetamol?

Hermana Rafa Nadal

Discreción en la familia de Rafa Nadal tras destaparse el acoso que sufría su hermana: "Hay gente de la familia que se enteró ayer"

Carmen Tello

Carmen Tello, tras el ingreso hospitalario de Curro Romero: "Tiene una neumonía y está en aislamiento"

Talent de La Voz

Los talents de las primeras Audiciones se enfrentan al reto exprés: cantar, improvisar y sorprender en solo un minuto

Publicidad