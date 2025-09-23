Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 23 de septiembre

Estopa endulza ‘Cacho a cacho’ el estreno de Hugo Welzel en Pasapalabra

El actor ha conseguido aportar dos segundos para el marcador de Manu tras ganar el duelo musical contra Ana García Lozano.

Alberto Mendo
Publicado:

El nuevo cuarteto de refuerzos que ha llegado a Pasapalabra está formado por varios invitados repetidores. De hecho, tres de ellos se han reencontrado con Manu y con Rosa, y hasta hay una que se ha convertido en tripitidora con el madrileño. Lucía Jiménez coincide por tercera vez con él, una circunstancia insólita que se convierte en un nuevo récord del concursante.

Nuevo récord de Manu: primer concursante de Pasapalabra que coincide con un invitado tres veces

En este grupo de invitados también hay un debutante. Hugo Welzel se ha estrenado en Pasapalabra y ya puede decir que ha ganado en La Pista. Ha conseguido dos segundos con una canción de Estopa que tanto a él como a Ana García Lozano se les estaba resistiendo, para desesperación de un Víctor Elías que tenía que morderse la lengua para no decir nada.

Roberto Leal ha terminado dando el título con otras palabras, pero Ana ha fallado. Hugo sí ha estado inspirado para responder ‘Cacho a cacho’ y se ha llevado el duelo. ¡Revívelo en el vídeo!

