Julio Iglesias cumple 82 años: el accidente que cambió su destino y su historia de amor con Isabel Preysler

Julio Iglesias cumple hoy 82 años como uno de los artistas españoles más exitosos de todos los tiempos. Con más de 60 años de trayectoria y la venta de más de 300 millones de discos, ha logrado establecerse como el artista latino con mayores ventas en toda la historia.

No obstante, su vida, podría haber sido muy distinta si no hubiera vivido en su juventud dos momentos clave: un grave accidente de coche que puso fin a su carrera como futbolista y lo llevó por el camino de la música, y su relación con Isabel Preysler, que lo convirtió en parte de una de las familias más conocidas de la crónica social.

Julio Iglesias e Isabel Preysler | Gtres

El accidente que lo cambió todo

Iglesias nació en Madrid en 1943 y desde muy joven soñaba con ser futbolista. Jugaba como portero en las categorías inferiores del Real Madrid, hasta que en 1962 un accidente truncó su futuro deportivo. Tenía solo 19 años cuando el coche con el que volvía de fiesta se estrelló y quedó gravemente herido.

Ninguno de los amigos que le acompañaban recuerda con claridad cómo llegaron al hospital Eloy Gonzalo, donde los médicos le dieron pocas esperanzas: podría quedarse paralítico. Durante año y medio, Julio tuvo graves problemas de movilidad y su recuperación dependía de un riguroso programa de fisioterapia y ejercicios diarios.

El fútbol y sus estudios quedaron atrás, y su vida dio un giro inesperado. Fue Eladio Madaleno, un joven enfermero, quien le regaló una guitarra como terapia para ejercitar los dedos y mantener la mente ocupada durante la rehabilitación. Rasgueando las cuerdas mientras acompañaba sus poemas con música, Julio descubrió una pasión que cambiaría su destino.

Poco a poco, de la tristeza y el dolor surgieron canciones que lo llevarían a conquistar los escenarios y convertirse en una de las voces más reconocidas del mundo. Entre ellas, La vida sigue igual, que le abrió las puertas del Festival de Benidorm en 1968 y marcó el inicio de su meteórica carrera musical.

Julio Iglesias | Gtres

El flechazo con Isabel Preysler

En paralelo al despegue de su carrera musical, Julio protagonizó una de las historias de amor más mediáticas de la época junto a Isabel Preysler. Se conocieron a inicios de los 70 en una fiesta de la alta sociedad madrileña. Isabel, recién llegada de Manila (Filipinas), llamó la atención de inmediato del joven cantante. "Fue un toque de fascinación. Tenía clase, era distinta...", describió Julio en sus memorias. Según relata ¡HOLA!, tras ese primer encuentro, el cantante se las ingenió para coincidir con ella nuevamente, incluso ofreciendo llevar a Isabel y a sus amigas en coche tras la fiesta, hasta conseguir finalmente una primera cita.

Julio Iglesias e Isabel Preysler | Gtres

La relación avanzó rápidamente y culminó en boda el 29 de enero de 1971, en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, en Illescas (Toledo). La ceremonia fue apodada por la prensa como "la boda del año" y reunió a numerosos rostros conocidos. Julio caminó hacia el altar acompañado de su madre y madrina, Rosario de la Cueva, y desde allí contempló la entrada de Isabel, vestida con un sencillo traje de crepé de seda con banda de raso en la cintura, un largo velo de tul ilusión y pequeños pendientes de perlas. El banquete, por su parte, ofreció lo mejor de la gastronomía española y filipina.

De esa unión nacieron tres hijos: María Isabel (Chábeli) en 1971, Julio José en 1973 y Enrique Miguel en 1975, quien años después seguiría los pasos de su padre para convertirse también en una estrella mundial de la música.

Julio Iglesias e Isabel Preysler con Chábeli y Julio José | Gtres

El matrimonio, sin embargo, se rompió en 1978, y el divorcio se formalizó en 1980. Aunque la separación estuvo rodeada de rumores sobre infidelidades por parte del cantante, ambos optaron por mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Con el paso de los años han demostrado apoyo mutuo en diferentes ocasiones, ya sea en declaraciones públicas o en reuniones familiares.