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MONÓLOGO

El 'Lago' bueno de las cosas: Miguel Lago nos saca una sonrisa con su monólogo sobre la actualidad

Miguel Lago viene con una nueva sección: un monólogo en el que nos reiremos de algunos de los asuntos más actuales del momento.

Miguel Lago

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Miguel Lago tiene el poder de hacer reír incluso en los momentos más difíciles. Por eso, en tiempos convulsos como los que atraviesa el mundo, es importante que humoristas como él nos saquen una sonrisa.

Nuestro colaborador llega con una sección que promete hacernos reír y, sobre todo, sacarle algo positivo a lo que parece imposible de disfrutar. Una sección cuyo nombre lo dice todo: El 'Lago' bueno de las cosas.

Hoy, Miguel Lago nos trae el primer monólogo de El 'Lago' bueno de las cosas, en el que nos hemo reído sobre la renta, la vivienda e, incluso... ¡la revisión de los ascensores! ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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